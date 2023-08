Il lato oscuro della città

Sono accese le luci della città, c'è gente nei locali, la serata estiva sarà lunga. Anche per chi deve garantire la sicurezza a Torino. I carabinieri della Compagnia San Carlo impegnati in un servizio a largo raggio con 12 militari in divisa e 5 in borghese per la prevenzione dei furti in abitazione ed il contrasto alle baby gang.

Una presenza importante, prevenzione e repressione, ma anche deterrente. I controlli nella notte in strade e piazze del centro per evitare furti, rapine, reati contro il patrimonio. E poi lo spaccio, le molestie, le risse, le violenze.

Particolare attenzione a furti in abitazione e negozi, contando anche sulle segnalazioni dei cittadini al 112. La sicurezza si adatta alle esigenze della città in una notte di piena estate.

