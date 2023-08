Caro carburanti, consumatori in allarme: esposti in procura e petizioni sul web

servizio di Davide Lessi

immagini di Guido Cravero

montaggio di Marco Rondoni

interviste a Carlo Rienzi (presidente Codacons) e Giovanni Prezioso (presidente Federconsumatori Piemonte)



Oggi, sabato 19 agosto, in Piemonte il prezzo medio per la benzina è di 1,942 euro al litro e quello del gasolio di 1,843. Dopo più di 15 giorni di rincari i listini, dunque, si stanno stabilizzando. A certificarlo è il bollettino pubblicato ogni mattina dal ministero delle imprese e del made in Italy. Prezzi che si stanno assestando, ma a livelli troppo alti per le associazioni dei consumatori che denunciano anche dei casi di speculazione.

I rappresentanti dei consumatori

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi: "In Piemonte abbiamo dei casi clamorosi e inaccettabili, per esempio sulla Torino-Piacenza a 2,6, c'è un benzinaio che vende a 2,6 , e sulla Torino Bardonecchia a 2,4 che è ben lontano dai prezzi medi regionali" A denunciare il rischio dell'effetto domino sui prezzi al consumo è Giovanni Prezioso, presidente Federconsumatori Piemonte: "L'86 per cento dei prodotti viaggia su gomma e quindi con l'aumento dei carburanti abbiamo un aumento indiretto di tutti i prodotti. Qualsiasi famiglia italiana se ne accorge quando va a fare la spesa".

La petizione di Altroconsumo

Ha superato le 105 mila firme, intanto, la petizione lanciata da Altroconsumo per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui carburanti. Il ministro Urso fa sapere che i maggiori introiti nelle casse dello stato saranno utilizzati per "tagliare il cuneo fiscale". Ma nel governo si fa strada l'ipotesi di un bonus "benzina" per i redditi più bassi.