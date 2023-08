Caro benzina, gestori e consumatori a confronto

Cresce il prezzo del carburante in Piemonte in queste ore di controesodo. Il picco è stato registrato sulla A21 alla stazione di servizio Villanova d'Asti nord, con un prezzo in modalità servito di quasi 2 euro e 8 al litro.

Caro benzina, il nodo dei costi in autostrada

A decidere le tariffe la compagnia petrolifera anche se per quanto riguarda l'autostrada è necessario considerare costi accessori non presenti sulle strade ordinarie. Così Bruno Bearzi, presidente Figisc: “Devono pagare delle royalties alla società concessionaria, quindi è un costo aggiuntivo. poi lavorano 24 ore su 24 e quindi devono avere il triplo del personale per poter gestire l'impianto, quindi tutti i costi a caduta relativi all'energia elettrica”.

Caro benzina, la risposta di Assoutenti: “Speculazione, aumenti superiori all'andamento del greggio”

Al di là del caso specifico l'andamento è quello di una crescita continua che, secondo le associazioni dei consumatori, è molto superiore all'andamento del mercato globale. Così Fabio Truzzi, presidente Assoutenti “Il greggio è aumentato da gennaio dell'1,1, il carburante quasi 7-8 punti. quindi c'è un'evidente speculazione prima della pompa e bisogna cercare di sconfiggere. Il problema grosso è che si riverberanno anche sul trasporto merci. Farà rimbalzare i prezzi dei generi alimentari e non solo nel prossimo autunno”.

Una soluzione per tenere sotto controllo i prezzi potrebbe essere quella dell'accisa mobile: sfruttare l'extra-gettitto iva frutto dell'aumento del carburante per compensare un taglio delle accise. Una soluzione auspicata dai consumatori mentre per i gestori è importante capire l'entità reale del provvedimento.

