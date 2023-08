Cercasi donatori di flora batterica, l'appello delle Molinette

Batteri, lieviti, parassiti, virus vivono nel nostro intestino con diversi ruoli: stimolano il sistema immunitario, eliminano le tossine regolano metabolismo ed enzimi. L'insieme di questi microrganismi si chiama microbiota e dipende, oltre che dai geni, anche da cosa mangiamo, dalla vita che facciamo. Quindi è differente da persona a persona. Per la nostra salute è fondamentale che i microrganismi del nostro intestino siano in equilibrio. Se i ceppi cattivi prevalgono, bisogna intervenire.

Talvolta basta la dieta o l'assunzione di pre o probiotici. Altre volte, come nel caso dei quattro pazienti delle Molinette di Torino con infezione da Clostridium difficile e antibiotico resistenti, serve intervenire con un trapianto di flora batterica "buona" che si effettua tramite colonscopia.

Fondamentale come per altri organi, il donatore. Le analisi del suo microbiota fecale devono risultare negative agli agenti infettivi. In media, solo un donatore su otto ha una flora batterica sana, utile al trapianto.

Ecco perchè il Centro Microbiota delle Molinette fa un appello: presentatevi direttaemnte al Centro delle Molinette o scrivete una email a: trapiantomicrobiota@unito.it. Donare il propio microbiota significa regalare al paziente la possibilità di evitare terapie antibiotiche inefficaci e avere una buona qualità di vita.