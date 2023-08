Chiusura del Frejus, il Piemonte soffre

Un'altra giornata complicata per i trasporti in Piemonte. La chiusura del Frejus a tir e autobus dopo la frana di domenica sul versante francese, ieri ha mandato letteralmente in tilt il traffico, con il traforo del Monte Bianco congestionato. Le conseguenze in Piemonte con i mezzi pesanti intrappolati sull'A5 a Ivrea, costretti a fermarsi o a dirigersi verso Ventimiglia. Stamani la situazione è tornata alla normalità, ma al Monte Bianco l'attesa supera già le due ore. Probabile che nel corso del pomeriggio le ripercussioni sulla rete stradale e autostradale piemontese si facciano di nuovo sentire. Sono confermate, infatti, le misure di regolazione del traffico pesante all'altezza di Santhià.

Domani le autorità francesi annunceranno se e quando il Frejus tornerà transitabile ai mezzi pesanti. I tecnici puntano alla riapertura a senso unico alternato della carreggiata dell'A43 più lontana dalla frana. Soluzione che darebbe un po' di respiro al trasporto merci tra Italia e Francia, ma solo se il Traforo del Monte Bianco non chiuderà per lavori come previsto il 4 settembre. Stamani il presidente della Val d'Aosta Renzo Testolin ha annunciato che gli interventi sono confermati, ma il dossier è finito sui tavoli romani del Ministero dei Trasporti. L'ipotesi slittamento rimane in piedi.

Impossibile capire quanto rimarrà sospesa, invece, la circolazione dei treni al Frejus, visto che la frana ha interessato direttamente la linea ferroviaria. Trenitalia oggi conferma che è impossibile fare previsioni.