Una targa ricordo e tante interrogativi: cosa resta della morte di Augusto Festa Bianchet

Quel che resta è una targa sotto i portici slavata dal tempo, 21 anni. E il ricordo ancora vivo di un omicidio brutale senza colpevoli: perché gli autori del pestaggio che ha ucciso Augusto Festa Bianchet non sono mai stati riconosciuti. C'è solo una condanna a 10 anni per concorso in omicidio e tanti interrogativi che affondano nella notte del 23 febbraio 2002.

L'aggressione

Un'aggressione nel cuore della notte, un pestaggio senza testimoni: Augusto venne portato al pronto soccorso, ma all'inizio le sue condizioni non destarono preoccupazione: erano abituati a vederlo, la dura vita all'aperto, gli screzi con gli sbandati della notte, l'alcol. E così sulle prime non furono avvertite le forze dell'ordine.

Il processo

Le indagini, e la testimonianza del soggetto che venne poi condannato per concorso, portarono all'individuazione di due sospetti, che furono poi arrestati dalle forze dell'ordine il 1 febbraio 2003. Gli elementi in mano agli inquirenti sembravano solidi, ma il castello accusatorio crollò durante il processo in corte d'assise a Novara nell'estate del 2006. La procura non ricorse in appello contro l'assoluzione. Per un delitto che resterà irrisolto.