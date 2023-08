Il 30% dei terreni agricoli scomparsi per il consumo di suolo

Scarsa tenuta idrogeologica, difficoltà di stoccaggio dell'anidride carbonica, dipendenza agroalimentare dall'estero. Sono alcuni degli effetti derivanti dal consumo di suolo, inarrestabile da 50 anni. Bisogna invertire la rotta per riappropriarsi e riqualificare le nostre aree agricole sostiene Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte.

La cementificazione

Il 30% dei terreni agricoli è scomparso, in Piemonte, come nel resto d'Italia. La cementificazione urbana e industriale, una delle cause. Il suolo così non riesce ad assorbire l'acqua piovana che scorre in superficie provocando frane ed alluvioni. L'obiettivo dell'Unione Europea per zero consumo di suolo entro il 2050 è molto distante da quanto avviene oggi.

Gli interventi

Per invertire la rotta servirebbe la manutenzione degli invasi, per raccogliere l'acqua piovana e combattere la siccità, così come delle aree forestali per aumentare la tenuta idrogeologica e diminuire il rischio di incendi. Serve anche valorizzare il ruolo degli agricoltori riconscendo il giusto prezzo ai prodotti della nostra terra.

Intervista a Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte.