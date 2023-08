Corse ridotte per i treni tra Torino e Milano

Disagi per i viaggiatori sulla tratta Milano -Torino: Trenitalia e Trenord hanno confermato che dal 24 luglio al 27 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Magenta, vengono cancellati tutti i treni che collegano Torino porta nuova con Milano Porta Garibaldi, con alcune modifiche all’orario anche ad altri convogli. Una situazione che sta causando problemi a chi viaggia per lavoro, poiché molte corse utilizzate per raggiungere il capoluogo lombardo nelle prime ore del mattino sono state soppresse. I pendolari lamentano che pure in questo mese di agosto già a Vercelli diventa difficile trovare un posto a sedere, impresa praticamente impossibile per chi sale a Novara. In questo mese nella fascia dalle 5 alle 9 infatti è disponibile un unico treno ogni ora, quattro in tutto, mentre negli altri periodi dell’anno nella stessa fascia oraria sono disponibili nove corse. Inoltre in periodo di ferie spesso accanto ai pendolari ci sono anche i vacanzieri con le loro valigie, che non trovano spazio sufficiente negli stretti vagoni in servizio. Il coordinamento dei pendolari di Vercelli, che ha sollevato il problema, si chiede anche la ragione di questa soppressione, visto che i treni per porta Garibaldi non fermano ma transitano solamente alla stazione di Magenta.