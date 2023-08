Covid, fine dell'isolamento

Fine dell'obbligo di isolamento per chi è positivo al Covid. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. In Piemonte, l'ultima settimana, lieve aumento della positività ai tamponi e intanto si attendono indicazioni per la campagna vaccinale dell'autunno.

La decisione del Consiglio dei Ministri

Una decisione annunciata da tempo, quella del Governo. Nessun obbligo di isolamento se si ha il Covid. L'ultima circolare, dello scorso 31 dicembre, prevedeva che i positivi sintomatici restassero a casa per 5 giorni. Dopo lo stop a green pass, quarantene, bollettini quotidiani, quella dell'isolamento era l'ultima delle misure simbolo della pandemia con cui il Paese ha attraversato e superato l'emergenza.

Fine anche all’autosorveglianza per i contatti di persone positive, con l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.

I dati del Piemonte

Per quanto riguarda il Piemonte, l'ultimo monitoraggio rileva un lieve aumento dei tamponi positivi: 262 i casi registrati, cioè 56 in più rispetto alla settimana precedente. Tasso settimanale comunque sotto i 10 casi per 100 mila abitanti. L'adesione alla campagna vaccinale è comunque bassa. Tra il 27 luglio e il 3 agosto sono solo 74 i piemontesi che hanno chiesto il vaccino anticovid.

Dei quasi 11 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale in Piemonte, le terze dosi sono circa 3 milioni, meno di mille le quarte e 162mila le quinte.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Alessandro Mancuso