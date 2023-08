Autobotti, piccole cisterne, sacchetti d'acqua: così l'acquese affronta al crisi idrica

Le autobotti dell'Amag, l'azienda idrica alessandrina, arrivano in carovana: stanno facendo la spola tra i vari paesi, l'acquese è in particolare sofferenza. Malvicino, Pareto e Castelletto: il torrente Erro in queste zona è al minimo, non basta l'apertura di tre chiuse a monte. A Malvicino si arriva con sacchetti d'acqua e piccole cisterne, e in paese ci si arrangia come si può.

Interviste a Francesco Nicolotti, sindaco di Malvicino, e Corrado Cambiaso, Amag.