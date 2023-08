Danni da grandine sempre più frequenti, diventa difficile assicurare auto e furgoni

Le grandinate di quest'estate hanno danneggiato auto e furgoni a macchia di leopardo in tutto il Piemonte, ma non solo. Superlavoro per le carrozzerie che spesso devono far aspettare mesi ai clienti per una riparazione. Il costo per rimediare, poi, soprattutto in caso di chicchi da dimensioni record, è talvolta talmente elevato da superare il valore della vettura. Per cui non conviene procedere a meno che non ci siano motivi affettivi.

Assicurazione? Sì, ma non sempre

Meno della metà di chi chiede un preventivo in carrozzeria è assicurato. Ancora meno coloro che hanno una polizza in grado di coprire in toto effettivamente le spese. E mettersi al sicuro sta diventando sempre più difficile. “Le compagnie stanno cominciando a disdettare polizze in essere o non stipulano più nuove polizze”, denuncia l'avvocato Sonia Monteleone, responsabile del settore assicurativo del Movimento Consumatori.

Il fenomeno è recente e dunque non ancora all'attenzione dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. E non è la sola difficoltà cui possono andare incontro i proprietari di auto danneggiate. Ci sono le franchigie, i massimali, il degrado d'uso sui pezzi di ricambio, che ne diminuisce l'indennizzo, il tipo di riparazione coperta, l'obbligo a rivolgersi solo a carrozzerie convenzionate, su cui le associazioni dei consumatori mettono in guardia.

Interviste a: Patrizio Mannai, responsabile regionale MioCarrozziere Federcarrozzieri; Sonia Monteleone, avvocato responsabile settore assicurazioni Movimento Consumatori