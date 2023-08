Morte in carcere, dopo l'autopsia la Procura acquisisce documenti

C'è un primo punto fermo nelle indagini sul suicidio di Azzurra Campari e nella morte di Susan John al Lorusso e Cutugno di Torino. Il medico legale ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne. La 28enne di Riva Ligure è deceduta per asfissia. Gli agenti l'avevano ritrovata impiccata nella sua cella del reparto di tutela della salute mentale. La 42enne di origini nigeriane, invece, sarebbe morta per un arresto cardiaco causato da uno squilibrio elettrolitico. Sul suo corpo, però, il medico non ha individuato segnali evidenti di disidratazione. Per sciogliere tutti i dubbi ed escludere eventuali patologie pregresse, saranno necessari degli esami istologici.

Si muove la Procura

Tutti elementi su cui ora dovrà ragionare la Procura, che ha aperto due inchieste per istigazione al suicidio. Le domande senza risposta infatti sono ancora tante. I PM hanno acquisito una serie di documenti dall'amministrazione carceraria e le relazioni stilate dai medici che nelle ultime settimane si sono occupati di Susan e Azzurra. La 42enne aveva rifiutato ogni tipo di controllo sanitario. Alle agenti ripeteva che - se non fosse tornata dal figlio - non avrebbe più bevuto e mangiato. Una situazione di cui la garante dei detenuti di Torino non era stata informata.

Azzurra Campari aveva già tentato il suicidio

Anche Azzurra Campari se n'è andata come un'invisibile. In passato aveva già provato a togliersi la vita. "Mia figlia tanto bisogno di aiuto", ha raccontato la madre ai quotidiani. "Stavo cercando di farla ricoverare in una struttura sanitaria". Anche su questo dovranno concentrarsi le indagini e sul tipo di assistenza psicologica fornita dal carcere. La donna - che è stata sentita in Procura - ha incontrato l'ultima volta Azzurra il 5 agosto. Pochi giorni dopo è arrivata la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere.