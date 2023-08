Tutto pronto per il Palio di Asti 2023: il programma

Una tradizione che dura dal 1275, che coinvolge 20 tra comuni, Borghi, rioni. Il Palio di Asti ha preso il via con la presentazione dell’edizione 2023, in programma domenica. La città torna ad essere un teatro a cielo aperto, arricchito dai gonfaloni che colorano le vie. Protagonisti 1200 figuranti che domenica 3 settembre sfileranno per il centro, con indosso costumi fedeli riproduzioni dell’epoca.

Palio di Asti 2023, il programma

In piazza Alfieri sono in corso i preparativi per il gran finale. Dopo la sfilata, dalle 16, prenderanno il via le tre batterie di qualificazione per la corsa dei cavalli per definire i 9 che alle 18 calpesteranno la sabbia astese per 3 giri di pista, 1300 metri per aggiudicarsi il Palio. Una festa per cittadinanza e turisti. E che il Palio cominci.

Servizio di Maghdi Abo Abia, intervista a Riccardo Origlia, assessore Turismo Asti