E' già tempo di vendemmia. Apre le danze il pinot nero, seguito dallo chardonnay

Qualcuno ha addirittura cominciato il giorno di Ferragosto. Una vendemmia anticipata di almeno un paio di settimane. Effetti del meteo che negli ultimi mesi ha inciso sulla maturazione dell'uva. Prima la siccità, poi la copiosa pioggia di fine primavera, infine il grande caldo delle ultime settimane.

Il raccolto 2023

A dare il via sono state le uve pinot nero per la produzione dello spumante, mentre in questi giorni la raccolta sta interessando lo chardonnay. Tra poco sarà la volta del moscato, poi, solo a settembre, comincerà la vendemmia di dolcetto e nebbiolo. Il raccolto 2023 si annuncia abbondante e di ottima qualità. Dalle colline di Langhe e Roero, all'Astigiano, i grappoli sono in ottima salute. Anche le violente grandinate di inizio luglio sembrano aver inciso solo in parte sul raccolto.

I cambiamenti alla viticoltura

Una situazione che non nasconde, però, i cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni. "Il contemporaneo eccesso di pioggia e calore sta diventando un fattore costante" spiegano imprese e produttori. La viticoltura sarà costretta a profonde modifiche. L'anticipo della vendemmia ne è solo una piccola parte.

Montaggio di Elisa Pozzati