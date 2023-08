Grandine, la conta dei danni

Primo bilancio completo dei danni delle grandinate di luglio. Secondo la stima di Coldiretti, completata in queste ore, si sono registrati danni ingenti all'agricoltura tra il 30% e il 100%, soprattutto nelle zone di Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco. A rischio in particola modo le vigne. In arrivo un bando della regione di tre milioni di euro per l'acquisto di reti antigrandine.