Il Cuneese alle prese con l'emergenza idrica

Sulla cartina le valli della provincia di Cuneo. La situazione più difficile in Val Varaita, Val Tanaro e in Valle Stura. I Comuni con le carenze idriche più importanti sono classificati in fascia arancione. Oggi Nucetto e Rossana, ma giorno dopo giorno il problema si amplifica.

"Non abbiamo una situazione complicata come l'anno scorso, ma continuiamo a subire gli effetti di nevicate quasi assenti; gli accumuli idrici non sono rilevanti come al solito" - Così Ivan Sarti, resp. servizio acquedotto Azienda cuneese dell'Acqua

La mattina si comincia presto per non lasciare i paesi senz'acqua. Le autobotti dell'Acda fanno la spola tutto il giorno per riempire le vasche delle borgate. Obiettivo non lasciare mai a secco i rubinetti delle case.



Il primo viaggio porta ad Aranzone, piccola frazione di Cervasca. Una trentina di case che si riempiono soprattutto d'estate. Con la cisterna piena si andrà avanti una settimana.

Non sta colpendo duramente come lo scorso anno, ma in Valle Stura, così come in tante altre zone del cuneese, la siccità sta diventando un'emergenza cronica.

"Abbiamo il problema di avere alcune borgate in zona collinare che purtroppo essendo servite dalle sorgenti hanno problemi di approvvigionamento" - Così Flavio Giordano, Assessore Acqua pubblica Comune di Cervasca.

"Le sorgenti in questo periodo cominciano a fornire meno acqua rispetto alla necessità delle borgate e delle città" - conclude Ivan Sarti, resp. servizio acquedotto Azienda cuneese dell'Acqua.

Interviste a

- Ivan Sarti, Resp. servizio acquedotto Azienda cuneese dell'Acqua



- Flavio Giordano, Ass. acqua pubblica Comune di Cervasca