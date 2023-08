Febbre del Nilo, l'esperto: "Nessun allarmismo"

“Nessun allarme e nessun allarmismo”. Dopo la morte, nel Novarese, di un anziano di 82 anni che non aveva affrontato viaggi in località lontane, torna la paura della Febbre del Nilo. La presenza del virus in Piemonte e in Italia viene monitorata con attenzione dal ministero della Salute. Da maggio a oggi sono stati registrati 55 casi nel nostro Paese, di cui 9 in Piemonte.

Pietro Luigi Garavelli è primario di Malattie infettive all'ospedale Maggiore di Novara. E, ospite del nostro telegiornale, spiega: