Ferragosto a Torino

Il caldo non li ferma. I turisti si godono la città. Fotografano il panorama al monte dei Cappuccini. Si lasciano incantare dalle simmetrie architettoniche del centro. Si mettono in coda per le collezioni museali. Quelle della Fondazione Torino Musei sono a un euro.

I dati

I primi dati disponibili sul ponte di Ferragosto vengono da Turismo Torino e Confesercenti. I circa 500 hotel cittadini con i loro 35mila posti letto sono pieni all'85 per cento. La provenienza è per il 30 per cento italiana e il resto dall'estero, soprattutto da Francia, Spagna e Germania. Nel 90 per cento dei casi sono famiglie con bambini.

Riprese di Guido Cravero, montaggio di Paola Messina