Lavori incessanti anche a Ferragosto, Bardonecchia prova a ripartire

“La gente negli alberghi è andata via soprattutto il primo giorno spaventata, poi quando ha capito che non c'era assolutamente una situazione di pericolo, tutto si è normalizzato”. Nelle parole di Fabrizio Valentini, presidente di Federalberghi a Bardonecchia, c'è voglia di andare oltre. Il fango e lo spavento precipitati domenica sera con il torrente Frejus hanno lasciato segni ancora evidenti, ma a Ferragosto tanti turisti passeggiano sereni per via Medail e campo Smith. Intanto, nella parte bassa del paese, vanno avanti i lavori per svuotare i garage dai detriti.

Ferragosto con le autobotti, a raccontare criticità poi risolte in serata, quando l'acqua è tornata al cento per cento. Polenta e lo spezzatino, cucinati dalla pro loco, il menu di Ferragosto per i volontari nel borgo vecchio. L'autostrada Torino-Bardonecchia è stata riaperta anche in entrata, il commissariato di polizia ferito dal fango dovrebbe tornare in parte operativo già nelle prossime ore. Lo ha detto il questore di Torino nel collegamento con le questure italiane del ministro degli interni Piantedosi partito, quest'anno, proprio con Bardonecchia.

Così, anche nel centro operativo comunale la situazione si sta normalizzando, segno che l'emergenza è quasi superata. L'ennesima, però, in un piemonte che incrocia le dita ormai ad ogni allerta. La provinciale 255 della Val Clarea, in bassa Valle Susa, interessata da alcune frane estese su un largo fronte di 500-600 metri, è ancora chiusa nel tratto da Pian delle Rovine fino a fondovalle.