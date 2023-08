Ferragosto al museo: ecco i siti piemontesi aperti al pubblico il 14 e 15

Lunedì 14 e martedì 15 agosto anche in Piemonte molti siti museali saranno aperti al pubblico, un'iniziativa voluta dal ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano con l'obiettivo di offrire a cittadini e turisti un ferragosto diverso.

Nella nostra Regione sono il Forte di Gavi, l'abbazia di Vezzolano, il castello di Racconigi, quello di Serralunga, di Aglié e Moncalieri. A Torino libero accesso alla villa della Regina, ai musei Reali e a palazzo Carignano. Si tratta di musei e siti statali.

Nel capolugo piemontese molte anche le iniziative per favorire l'accessibilità ai siti museali e alle esposizioni temporanee. Ai musei Civici, Palazzo Madama, Gam e Mao, apertura straordinaria e biglietto simbolico di 1 euro. Gratuite invece le Gallerie d'Italia per Ferragosto. Aperti anche il museo della Montagna e il centro per la Fotografia Camera.

Sono visitabili e sarà meglio prenotare per assicurarsi l'accesso il museo Egizio e quello di Venaria Reale. Alcuni di questi luoghi d'arte posticiperanno ad altro giorno la chiusura prevista il lunedì o il martedì.