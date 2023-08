Una legge regionale sul fine vita

La raccolta delle firme per una legge regionale di iniziativa popolare sull'aiuto medico alla morte volontaria era iniziata a marzo in Piemonte. Assessori, consiglieri, sindaci, e cittadini ne hanno raccolte 11.428, contro le 8000 richieste per portare la discussione in Consiglio Regionale. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato-Dj Fabio il diritto alla scelta di morire con l'aiuto medico è stato riconosciuto per i malati terminali con sofferenze intollerabili, tenuti in vita con sostegni medici, ma capaci di scelte consapevoli. Manca ancora una legge. Ora cinque regioni italiane hanno depositato le firme per proporre una legge di iniziativa popolare scritta dall'associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca. Secondo Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, si tratta di una scelta di libertà