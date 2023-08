Fiume Toce, una pianta killer ha già infestato sette ettari

E’ bella da vedere soltanto negli acquari, dove ci sono i pesci rossi, che arredano le case di molti piemontesi. Ma se la Elodea nuttallii esce dagli acquari e finisce nei fiumi, nei torrenti oppure nei laghi, è un disastro.

Perché è una pianta killer per l’ecosistema acquatico, flora e fauna comprese, toglie ossigeno, e non facendo passare il sole uccide le piante e i pesci o i micro organismi che trova dove attecchisce. Non è pericolosa per l'uomo.

Per ora ha colpito gli ultimi 4 chilometri del fiume Toce, tra Verbania e Gravellona, 7 ettari; probabilmente qualcuno, non sapendo, ha svuotato l’acquario nel fiume, ed essere una pianta vorace, la Elodea nuttalli, si è estesa senza problemi. Per evitare che continui a propagarsi, è bene correre ai ripari.

L’Ente per la gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha già individuato il finanziamento per il primo lotto di lavori, 80 mila euro. Sarà una ditta specializzata che dovrà, con un robot acquatico, estirpare alla radice questa pianta che poi sarà fatta essiccare, e verrà smaltita tramite il compostaggio.

Ovviamente serviranno altri lotti di bonifica, uno solo non basterà.

C’è un piano nazionale per la gestione di queste piante parassite, in passato aveva interessato il fiume Po, ma il rischio zero non esiste. Ed è per questo che bisogna educare le persone a un corretto uso degli acquari domestici. E non impiegare l'ambiente come discarica a cielo aperto.