I fiumi tra siccità e maltempo

La cronaca ci racconta di anni sempre più caldi, mesi di siccità interrotti da piogge violente e poi ondate di calore; di questi giorni sono le immagini sul livello del lago Maggiore come delle autobotti nell'acquese a causa del torrente Erro in secca. I fiumi influiscono su molti aspetti della vita quotidiana come dell'economia, dall'agricoltura, al turismo, alla produzione di energia. E i cambiamenti in atto richiedono una visione pianificata e globale.

Intervista a Stefano Fenoglio, docente di zoologia, dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi dell'Università di Torino