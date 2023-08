I settant'anni dell'Orchestra Bruni, dai teatri alle note in alta quota

Compie settant'anni l'Orchestra Bruni. Fu fondata a Cuneo nel 1953 “da mio papà che allora era direttore dell'istituto musicale intitolato proprio a Bartolomeo Bruni”, l'obiettivo era di “incrementare l'attività musicale in città, che nel Dopoguerra era un po' esigua”. Paola Mosca è la figlia del fondatore Giovanni Mosca. Musicista a sua volta, docente al conservatorio di Cuneo, è oggi presidente del sodalizio.

Bartolomeo Bruni fu un compositore cuneese che si distinse nel Settecento a Parigi. Le sue opere fanno naturalmente parte del repertorio dell'Orchestra Bruni, che nella sua storia ha sempre alternato le esibizioni nei teatri a quelle in luoghi non solitamente deputati alla musica. “Mi ricordo i concerti negli anni Settanta nelle Langhe, nei paesini di montagna. Una vocazione che si è poi esplicata al meglio nel Concerto di Ferragosto”, continua Paola Mosca. Che ricorda la nascita dello spettacolo: “fu un'iniziativa del maestro Bruno Pignata”, il primo violino. “Ebbe questa brillante idea, un po' pazza per l'epoca: portare l'orchestra in alta quota sul Monviso, a duemila metri di altezza. E l'esperimento andò molto bene”.

Un concerto che da 43 anni è sempre una sfida per i musicisti, per “il vento che fa volare la parti”, per “il sole negli occhi che fa bruciare gli strumenti a fiato”, per il freddo - quanto le temperature sono più basse che “rende le dita poco agevoli”. Ma ne vale la pena, conclude Paola Mosca: “è un'emozione unica”.

servizio di Ludovico Fontana

montaggio di Paola Messina

intervista a Paola Mosca, presidente Orchestra Bruni