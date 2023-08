La vecchia fucina che sogna di diventare un museo di storia contadina e artigianale

Questo è l'inferno. Dove la merce, il ferro veniva forgiato. E poi c'era un operaio che lo prendeva con le tenaglie e lo metteva sulla dama del maglio, e poi veniva lavorato".

D'estate temperature alle stelle, d'inverno il ghiaccio sotto i piedi. Valle Po, Paesana. A pochi passi dal centro una fucina malandata, sorta nel 1813 e operativa fino agli anni '70, ricorda un mondo che non c'è più. Ma i cui frutti sono ben custoditi nella vecchia ferramenta di Bartolomeo Carignano, ultimo erede di chi quel ferro lo ha lavorato per generazioni

“Possiamo trovare un po' di tutto, tutta la roba che serviva per l'artigianato per la terra, per l'agricoltore soprattutto. Perché era l'agricoltore che usava dai battifalce alle falci, alle roncole, pale, vanghe, tutto quello che può immaginarsi. Ma anche roba meccanica perché si faceva anche roba meccanica”.

Ci mostra alcuni arnesi usciti dalla fucina:

"Quello è un pezzo di storia perché è una scure fatta da mio nonno che si usava una volta per riquadrare le travi. E poi vendevamo anche quelle tutte quelle seghe là. La prima in alto si chiamava la franda, dove c'era un arco in legno veniva attaccata con due ganci. Un falegname sopra e uno sotto e tutta forza di muscoli perché le seghe a nastro non esistevano ancora".

“Questi invece si usavano per fare gli zoccoli. Questo era il primo, questo il secondo dove veniva tolto il tacco e con questo di faceva il bordo dove veniva messo il cuoio o scarponi vecchi con un filo di cuoio”.

Bartolomeo Carignano ha un sogno. Che questi pezzi di storia diventino il cuore di un museo. Magari da realizzare proprio in quella vecchia fucina poco lontana: