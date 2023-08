Tempesta di fulmini, vento e pioggia alle porte di Torino. VIDEO

Una vera e propria tempesta di fulmini, deflagrata dopo le 22.30. Ha interessato soprattutto la zona nord alle porte di Torino. In particolare le aree di Caselle e di Leinì. Da questi comuni sono partite il maggior numero di chiamate ai vigili del fuoco. In fiamme centraline elettriche, colpite dai fulmini. Diversi i cittadini che hanno segnalato danni ai propri dispositivi elettronici domestici, come tv e router wifi.

A causa del vento alberi caduti, tegole volate via e la forte pioggia ha provocato allagamenti in sottopassi e scantinati.