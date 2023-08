Saclà, addio al presidente Lorenzo Ercole

Folla e commozione in Cattedrale ad Asti per i funerali di Lorenzo Ercole, presidente dell'azienda Saclà, con base astigiana, morto a 84 anni la sera dello scorso 4 agosto. Ercole entrò nell'azienda, fondata dal padre, nel 1958, da diciannovenne. Dopo avere ricoperto l'incarico di amministratore delegato, nel 1995 ne divenne presidente. Nel 1997 fu nominato Cavaliere del Lavoro e il 22 ottobre del 2022 è stato ricevuto dal presidente Sergio Mattarella per il 25mo anno di appartenenza all'ordine. Ercole era articolarmente legato alla città di Asti.



Servizio di Camilla Nata