Ganna, l'epica rimonta e quella corona grande come una pizza

Il Piemonte si gode il suo Filippo Ganna: oro epico nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, a Glasgow. Una vittoria frutto di un azzardo tecnico: un rapporto durissimo, con davanti una corona da 66 denti “grande come una pizza", e dietro una da 15. Roba da alieni. Ma lui è Filippo Ganna. La partenza, per la verità, sembrava averlo riportato sulla terra. Avvio stentato, con un ritardo che supera i 2 secondi. Un'eternità. La rimonta sembrava quasi impossibile, ma alla fine Top Ganna ha piazzato la zampata. Negli ultimi quattro giri il piemontese, facendo girare il catenone come la macina di un mulino (115 pedalate al minuto), ha recuperato mezzo secondo a giro. Ultimo giro, divorato in 14” e 241 a 63,2 km/h di media: un record, per la specialità. Battuto per appena 54 millesimi il beniamino di casa, il britannico Daniel Bigham, conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità. Una scelta estrema che ha pagato, e che ha riscattato l'Italia da una competizione, fino a quel momento, apparsa piuttosto grigia per gli azzurri.

Decisione all'ultimo minuto

E pensare che con cinque titoli mondiali già vinti, Top Ganna nell’inseguimento individuale non doveva nemmeno esserci. Troppe le fatiche della prova a squadre di sabato, che ha fruttato all'Italia l'argento. Successo sì, ma non per Ganna, che a perdere contro i Danesi no ci stava. E così domenica sera ha comunicato al suo mentore Marco Villa che lui, il mattino dopo, nell'inseguimento individuale, ci sarebbe stato. Eccome, se ci sarebbe stato.