Gianluigi Buffon, addio e arrivederci

L’addio al calcio di Buffon chiude un’epoca, quella dei campioni figli degli anni ‘70, l’ultima generazione d’oro del calcio italiano, che in Gigi ha trovato il suo simbolo. Una carriera divisa tra polemiche extra campo e un talento nel suo ambiente naturale, tra i pali, fuori dal comune. Insuperabile a difesa della porta, cadeva a volte vittima di svarioni che, in fondo, non hanno fatto altro che renderlo umano.

Una carriera che ha avuto tre amori: il primo, Parma, dove tutto è nato e tutto si è concluso: terzo portiere dietro Luca Bucci e Alessandro Nista. Buttato nella mischia da Nevio Scala a 17 anni, al Tardini, contro il Milan. Era il 1995. Una partita sontuosa, una folgorazione collettiva. Nasceva "Superman".

Il secondo: la Nazionale: 176 presenze in 21 anni, con la gioia più grande, il Mondiale 2006. E una piccola delusione: l’assenza nel mitologico Europeo del 2000 a causa di un infortunio in amichevole contro la Norvegia.

Il terzo, il più intenso: la Juventus, nato nel 2001. Non per i dieci scudetti, le cinque Coppe Italia, le sei supercoppe italiane ma per la scelta di restare in Serie B, da Campione del Mondo, all’apice della carriera. Quando sarebbe potuto partire, come tanti altri. Una storia, quella con la Juve, a cui è mancata la gioia più bella: la Champions League, persa 3 volte in finale e sfuggita anche nella breve esperienza al Paris Saint Germain.

Ora per lui oltre alla sua scuola per giovani portieri si aprono le porte della Nazionale nel ruolo di capo delegazione, quello che fu di Gianluca Vialli, un passaggio di testimone tra totem bianconeri. In giacca e cravatta, dalla panchina, seguirà giocatori che potrebbero essere suoi figli, per insegnare calcio e, chissà, firmare qualche autografo. Perché comunque è pur sempre Gianluigi, Gigi, Buffon.

