Grande successo anche in Tv per il Concerto sinfonico di Ferragosto 2023

In oltre 13mila, coloratissimi, sui prati di Bric Lombatera a 1.390 metri sul livello del mare. Portati in alta quota da un serpentone infinito di navette, con il drone che vola su Paesana (Cn) e racconta una partecipazione commovente. E poi, davanti alla TV, una media di quasi mezzo milione di persone con uno share del 5,23%, il migliore degli ultimi anni. E contatti complessivi che toccano il milione e mezzo di telespettatori. Il Concerto sinfonico di Ferragosto numero 43 inonda con le note più alte dell'Orchestra Bruni di Cuneo diretta dal maestro Claudio Morbo non solo la Valle Po ma l'Italia intera, grazie allo speciale TGR-Centro di produzione Rai di Torino trasmesso in diretta nazionale su Rai3

È sulle note di Strauss, su quel taumaturgico Tuoni e fulmini che ha tenuto lontana la pioggia fino al termine degli acclamati "Bis" che è stato registrato il picco più alto di share: 7,65% il dato nazionale. Il 22% nel Piemonte padrone di casa.

Molto apprezzato dal pubblico televisivo anche l'intermezzo da "Pagliacci" di Leoncavallo. Uno dei tasselli di una grande festa di musica e montagna che ha celebrato le terre alte del Piemonte e di tutto il Paese

