I pomodori piemontesi e la minaccia dell'import cinese

Pochi lo sanno ma la provincia di Alessandria è tra i distretti più importanti del nord Italia per la coltivazione del pomodoro.

La raccolta è cominciata e finirà a settembre con i conferimenti.

Coldiretti difende a spada tratta il made in Italy; nel 2018 proprio grazie alle sue battaglie ha ottenuto l'etichetta di “made in italy”

Oggi più che mai essenziale in tempi in cui l'import dalla Cina, dove c'è sfruttamento di manodopera e materie prime non eccellenti, è aumentato del 50%.

Il raccolto dell'Alessandrino finisce soltanto per i brand di eccellenza.

Ma ci sono altre due minacce, oltre alla Cina, il cambiamento climatico, grandine e temporali forti compromettono le colture, e il guadagno per l'agricoltore mentre il prezzo per il consumatore è alto.

Coldiretti lotta affinché si realizzi pienamente un'economia circolare dove tutti lavorano e guadagnano in modo equo. Perché al momento gli agricoltori sono pagati troppo poco, il 9 per cento su una vendita al dettaglio di 1,60 euro, al minimo, per una confezione da 700ml di passata.

Intanto è fonte di soddisfazione il dato sugli ettari di coltivazione. In un anno sono aumentati nell'alessandrino da duemila e 371 a duemila e 516; soltanto un centinaio è destinato ai pomodori per insalata.

Segno che il settore è in crescita.