Il blocco dei diesel Euro 5 agita la politica. Dal 15 settembre scatta la misura

La data da cerchiare sul calendario è il 15 settembre. A partire da quel giorno, chi ha un veicolo diesel Euro 5 non potrà guidare in 76 comuni del Piemonte, compresi i capoluoghi. Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali dalle 8 alle 19, fino alla primavera di ogni anno. Per capire la portata della misura bastare guardare i numeri: solo a Torino e provincia saranno coinvolte 127mila auto.

Il divieto era previsto dal 2025, ma le procedure europee di infrazione sull'inquinamento in pianura padana hanno anticipato i tempi. Secondo l'Europa, negli anni 2000 l'Italia non ha fatto abbastanza per ridurre i livelli alle stelle di Pm10, mettendo a repetaglio la salute e l'ambiente. E ora è arrivato il conto che agita anche la politica.

Per la Lega si tratta "dell'ennesima forzatura di Bruxelles sui temi green". Il vicepremier Salvini, assicura il partito, "è determinato a correggere il provvedimento che metterebbe in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie”. Per la Regione il supporto del governo è "fondamentale", ha commentato il presidente Cirio, rivendicando di aver messo in campo "un piano di azioni per aiutare i cittadini".

Durissimo, invece, l'attacco delle opposizioni. Il Pd accusa la giunta di non aver fatto niente in questi anni per incentivare l'uso del trasporto pubblico e per accompagnare la transizione ecologica. Secondo il Movimento 5 stelle, siamo di fronte a un'emergenza che si poteva "arginare in tempo con una programmazione seria".

Salvo deroghe dell'ultimo minuto, dunque, il conto alla rovescia è partito. L'unica scappatoia si chiama Move-In, cioè la scatola nera fornita dalla Regione che conta i chilometri percorsi e permette ai mezzi fuorilegge di circolare entro certi limiti. Nel caso delle auto diesel Euro 5, si tratterà di 9mila chilometri annui (11-12mila per i mezzi pesanti).