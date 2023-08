Il delitto di Capodanno, la ricerca della verità sulla morte di Antonella Guarnero continua

Il delitto di Antonella Guarnero all'alba del 1993 sembrava un caso di facile soluzione. Una giovane donna che festeggia tra Roncaglia e Casale Monferrato il Capodanno e poi finisce la serata con un uomo, che sicuramente la conosceva e che, con ogni probabilità, è quello che l'ha uccisa. Trent'anni dopo però l'assassino della figlia dell'allora segretario locale della Democrazia Cristiana continua a non avere un volto.

Il fascicolo fu seguito dai magistrati di Casale Monferrato, nel frattempo però la competenza è passata a Vercelli dove, al momento non c'è un'inchiesta aperta. Periodicamente arrivano segnalazioni, tracce su cui lavorare che gli inquirenti continuano a prendere in esame. Gli investigatori conservarono minuziosamente i reperti trovati sul luogo del delitto, i pochi vestiti di Guarnero, ma anche una pelliccia color ghiaccio. Era su una collina di Moncalvo, pochi chilometri da dove fu individuato il corpo della trentenne.

l luoghi chiave del delitto sono tre: il punto in cui fu trovato il corpo, la collina di Moncalvo, ma l'agricoltore che trovo la pelliccia la raccolse e pensò di farla lavare in tintoria, per tenersela, rovinando così qualsiasi analisi e lo spiazzo non lontano da casa della vittima dove furono trovati scarpe, orologio e i segni dei pneumatici di un auto. Non la Lancia Y10 di Guarnero, lasciata parcheggiata davanti alla cascina dei suoi. Gli amici che erano con lei raccontano di averla riaccompagnata proprio lì dopo essere stati in un bar di Casale Monferrato. L'ipotesi è che la donna, dopo essere rientrata dai festeggiamenti all'alba del nuovo anno abbia incontrato davanti a casa il suo assassino, con il quale poteva essersi data appuntamento, sia salita sulla vettura di questo e che proprio in quella macchina sia stata strangolata. L'autopsia dell'epoca escluse una violenza sessuale, ma la convinzione degli inquirenti è che Guarnero conoscesse il suo assassino.

E oggi tutto è reso ancora complicato dai trent'anni che sono passati. Le casse che conservavano il materiale d'indagine non si sa dove siano e, al momento, fare test del Dna è complesso. La famiglia della giovane non ha mai smesso di chiedere giustizia e ancora oggi lavora perché si faccia luce sull'omicidio di Capodanno.

Intervista a Paolo Volpato, giornalista