Schuurs tiene il Toro con il fiato sospeso

Manca una settimana alla chiusura del mercato ma gli ultimi sette giorni si annunciano caldissimi per le squadre di Torino. In casa granata, proprio alla vigilia del big match di domani sera con il Milan, è tornato d'attualità il caso Schuurs, il pezzo pregiato della squadra di Juric per il quale la società ha fino ad ora resistito ad ogni genere di lusinga. Ma nelle ultime ore si è fatto più intenso il corteggiamento di alcuni club della Premier e anche dell'Inter che vedrebbe nell'olandese un'alternativa a Pavard nel caso in cui l'affare con il Monaco non andasse in porto. I tempi però sono stretti anche perché i granata dovrebbero trovare un'alternativa all'altezza e nel rettilineo finale del mercato non è certo semplice. Come non è semplice trovare il trequartista che manca dopo: dopo che Correa si è accordato con il Marsiglia, i nomi in campo restano Miranchuk, Praet e Barrow.

Juve in ansia per Chiesa

Sulla sponda bianconera, invece, il giocatore più corteggiato è Federico Chiesa, ma dopo l'avvio di stagione che ha confermato la piena intesa con Vlahovic è improbabile che la Juve voglia privarsi del suo gioiello. Possibile invece una partenza di Kean che continua a non convincere Allegri ma anche in questo caso il problema è l'alternativa per non trovarsi con una coperta troppo corta.

Montaggio di Carlo Cerrito