Il giovane Ilyas ritrovato nel lago di Avigliana a 19 metri di profondità

Il suo corpo era in un punto profondo 19 metri, nella Baia dei Porci - così la chiamano - del lago grande di Avigliana. Proprio lì, dove l'amico che era con lui ne aveva segnalato la scomparsa. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno ritrovato dopo tre giorni di ricerche.

Si chiamava Ilyas Balbaida, di origine marocchina, residente a Torino. Sabato, si era sentito male dopo un tuffo dal pedalò, durante una gita, e l'acqua lo aveva inghiottito. E' morto a vent'anni.

Annegato, conferma la prima analisi del medico legale. Finora, la Procura non ha aperto un'inchiesta. Non ci sono indagati. Ma i resti del giovane - portati all'ospedale di Rivoli - rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria.



I precedenti

Ilyas Balbaida è l'ultima vittima del lago di Avigliana. Un anno fa, era morto un ragazzo di 19 anni, originario della Moldavia. Si era immerso con due coetanei. Nessuno sapeva nuotare. Nel 2019, la stessa sorte era toccata a un giovane di 15 anni con origini del Ghana.