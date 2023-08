Il maltempo porta la neve in montagna

Venerdì la colonnina di mercurio segnava 26 gradi, stamani Sestriere si è risvegliata sotto una coltre bianca. Effetti dell'ondata di maltempo che ha portato un drastico abbassamento delle temperature con la quota neve che ha raggiunto i 2000 metri. Sul Colle dell'Agnello Vigili del Fuoco e carabinieri hanno recuperato alcune auto bloccate a causa degli oltre 20 centimetri di neve. Il Passo è stato chiuso, così come la statale 21 "della Maddalena".

Locali nubifragi hanno colpito un po' ovunque, provocando frane e interruzioni alla viabilità . Terra e fango hanno interrotto la Provinciale 99 nel Chivassese, e la provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Il record di pioggia nel Vercellese: a Sabbia 214 millimetri. Nell'alessandrino alcuni comuni sono rimasti senza energia elettrica e acqua potabile. L'allerta arancione rimarrà in vigore fino alla mezzanotte. "La perturbazione si sta adesso spostando verso est - spiega Andrea Vuolo di Rai Meteo -. Nel corso delle prossime 24 ore ancora possibili piogge sull'alto Piemonte. Esaurimento dei fenomeni entro il pomerigigo di martedì".

Centinaia gli interventi dei pompieri per la messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti. E proprio per il pericolo di cadute di alberi oggi il Parco della Mandria, a Venaria, rimarrà chiuso.

Il caldo record dei giorni scorsi appare già un lontano ricordo, ma l'estate non è ancora finita. "Nei prossimi 15 giorni non sono previste ondate di caldo sul Piemonte, ma non è da eslcudere il raggiungimento di temperature ancora verso i 28-30 gradi ad inizio settembre in pianura, con valori tipici di fine estate e nelle medie del periodo".