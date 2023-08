Nuovo capitano per il Palio

Al capitano, oneri e onori. Supervisionare la corsa. Ma anche tramandare per tutto l'anno lo spirito di una manifestazione che in città sempre più multiculturali non è facile conservare.

Gianbattista Filippone è il nuovo capitano del Palio di Asti. Lo incontriamo nel Palazzo comunale di fronte al Drappo di quest'anno, opera del giovane maestro Lorenzo Livorsi del liceo artistico cittadino. Un capitano di professione veterinario.

E migliorata - assicura il Capitano - sarà anche la sicurezza della pista in piazza Alfieri. Tanto che il preposto ministero delle politiche agricole ha dato parere favorevole alla corsa, a differenza del 2022.

Intervista a Gianbattista Filippone, capitano del Palio di Asti 2023

Riprese di Antonello Castelli, montaggio di Davide Chemin