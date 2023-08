Il Toro ammaina l'ultima bandiera: Buongiorno verso Bergamo in cambio di Zapata e soldi

Alessandro Buongiorno che legge i nomi degli invincibili sul muro della basilica di Superga. Una scena nella quale in molti avevano visto una finestra sul futuro granate e alla quale invece, con ogni probabilità, non assisteremo più. Mancano solo gli accordi con i giocatori per definire il più clamoroso e inatteso affare dell'estate con l'ultimo prodotto del vivaio granata pronto a traslocare a Bergamo in cambio di diciassette milioni più Zapata, l'attaccante che andrebbe a completare il parco attaccanti di Juric. Nella trattativa rientrerebbe anche il prestito con diritto di riscatto dell'esterno Soppy ma la svolta maturata nelle ultime ventiquattr'ore ha già messo in subbuglio la piazza. Buongiorno, il solo giocatore dichiarato fino a ieri incedibile da tecnico e società, rappresenta l'ultima bandiera alla quale si è aggrappato il popolo granata, il solo uomo simbolo rimasto a colorare una passione sempre più sbiadita. Difficile digerire la sua partenza a maggior ragione in cambio di un attaccante di 32 anni, reduce da una stagione deludente e con un futuro che potrebbe nascondere inceretezze anche di natura fisica. Buongiorno, appena arrivato in nazionale era invece il profilo sul quale imamginare un futuro: una parola che a Bergamo, risultati alla mano si conosce molto bene. A Torino, sponda granata, si ripartirà così da Saba Sazonov, centrale che proviene dalla Dinamo Mosca e che questa mattina ha fatto le visite mediche. La firma del contratto è attesa nel pomeriggio.