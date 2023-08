Bellanova e terza maglia per il Toro

Modello d'eccezione Raoul Bellanova che dopo aver svelato il kit tecnico si è dedicato ai supporter arrivati alla Rinascente per conoscere da vicino il colpo finora più pregiato del calcio-mercato granata. 7 milioni di euro per strapparlo al Cagliari e alla concorrenza di molte squadre che nella passata stagione avevano ammirato il 23enne esterno destro con la maglia dell'Inter. Ma, ha racconta Bellanova ai giornalisti, è bastata una telefonata di mister Juric per toglierlo dall'impiccio della scelta. L'allenatore granata cercava un elemento con forza e intensità. E la fascia dove verrà sistemato, promette Raoul, non sarà un problema: “Prediligo la destra per le mie caratteristiche tecniche, ma sono disposto a giocare in tutti i ruoli”. Domani (mercoledì) il Toro tornerà in campo. Amichevole a Lens contro i vicecampioni di Francia.

Ultimo test negli Stati Uniti, invece, per la Juve che chiuderà la sua tournee americana contro il Real Madrid. Potrebbe esserci anche Vlahovic, ancora tormentato dalla pubalgia e al centro delle voci di un possibile scambio con Lukaku, destinazione Chelsea. Il ritorno in campo e magari al gol potrebbe essere la migliore risposta a tutti i dubbi.