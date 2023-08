In Piemonte benzina e diesel sempre più cari. "Aumenti ingiustificati"

Il prezzo al litro, benzina e diesel, è nella media nazionale. Ma dopo due settimane di rincari continui ai distributori c’è un misto di rabbia e rassegnazione. Si sta materializzando l'incubo dei 2 euro al litro. Non solo nelle autostrade, e anche per chi ricorre al self-service. I gestori delle stazioni di benzina si difendono dicendo che loro sono “l'ultimo anello della catena” e i loro guadagni sono residui.

In autostrada 40 centesimi al litro in più di un anno fa

Fatto sta che proprio in autostrada il prezzo al litro della benzina rispetto allo scorso agosto è aumentato di 40 centesimi. Non bruscolini. E con gli aumenti, si sono intensificati i controlli della Guardia di Finanza. La maggior parte delle violazioni riguarda l'omessa comunicazione dei prezzi attraverso il portale del governo. Dei dati che poi finisco nel sito del ministero delle imprese e del made in Italy dove ogni mattina sono aggiornati i prezzi medi dei carburanti, regione per regione.

Interviste a Giuseppe Bagnolesi, vice presidente Faib-Confesercenti, e Antonio Vernillo, colonnello della Guardia di Finanza.