L'esperto Ispra: "Il traffico produce in Piemonte il 45% dell'ossido di azoto, più che altrove"

Con le Alpi a fermare il vento e l'intensa attività agricola e industriale l'inquinamento dell'aria, nella Pianura Padana, è oggetto di ricerca da molti anni, e all'origine di problemi respiratori in aumento per la popolazione. I limiti di concentrazioni di sostanze nocive nell'aria, fissati dall' Organizzazione Mondiale della Sanità vengono superati troppo spesso e l'italia è stata, per questo, condannata più volte dalla Corte di Giustizia, già dal 2012. Molte le cose da fare per migliorare la qualità dell'aria, ma dal traffico, in Piemonte, arriva il 45 per cento degli ossidi di azoto e il 10 per cento di polveri sottili pm10. Emanuele Peschi responsabile scenari emissioni dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA ci spiega l'effetto moltiplicatore degli ossidi di azoto in atmosfera.