L'intelligenza artificiale diventa un'arma contro i tumori

L'intelligenza artificiale impiegata in medicina e in particolare in anatomia patologica e radiologia è al centro di un seminario internazionale all'Università di Udine. L'intelligenza artificiale che presuppone il machine learning diventerà nei prossimi anni un supporto utile alla decisione della medicina per immagini nell'identificazione precoce di alcune malattie. Nella summer school promossa dall'Ateneo friulano assieme all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale si studia in particolare l'impiego e lo sviluppo di modelli per l'individuazione precoce di possibili recidive di cancro alla mammella. Un progetto finanziato dall'Unione europea con il programma Marie Curie, che coinvolge otto paesi e 25 partner.

Vincenzo della Mea è coordinatore, assieme a Carla di Loreto, della summer school:

“E' una rete dottorale, quindi addestriamo dei dottorandi che complessivamente collaborano, appunto, al tentativo di individuare sufficientemente in anticipo i possibili cancri che potrebbero dar luogo a una recidiva più in là nel tempo. Quindi, appunto, utilizzando modelli di intelligenza artificiale sia sulle immagini di radiologia che di anatomia patologica che anche su parte dei dati, l'idea complessiva è cercare di dare un supporto a patologi e radiologi nell'identificazione dei casi che potrebbero necessitare di più attenzione”.

Immagini: Marco Lo Faro

Montaggio: Daniel Apostu