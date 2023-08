Torino e i blackout a macchia di leopardo

L'aumento delle temperature lascia al buio molte zone della città. Non è solo il sovraccarico dovuto all'uso dei condizionatori: la rete sotterranea di cavi elettrici va in tilt per il surriscaldamento dell'asfalto. Occorrerà cambiare la tipologia di cavi e giunti per la distribuzione della energia elettrica adattandosi al clima che sta cambiando. Ecco come nell'intervista al Direttore della Distribzione dell'Energia Elettrica di Ireti-Iren, Emiliano Roggero

Tgr Piemonte

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Paolo Monchieri