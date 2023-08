Juric: "Rosa incompleta, ci mancano giocatori". LA CONFERENZA INTEGRALE

"Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso: sappiamo tutti chi abbiamo perso e chi abbiamo preso, è facile capire cosa ci manca": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sulla

rosa a disposizione, alla vigilia della prima di campionato contro il Cagliari.

"Dopo questo mercato è aumentata la distanza con le prime otto, ma sono fiducioso ed è un vantaggio poter lavorare con tanti giocatori che già conosco - continua l'allenatore granata - e il mio pensiero è che dobbiamo completarci: non dobbiamo porci obiettivi speciali, l'importante è continuare a crescere e pensare a lottare una partita alla volta".

Sull'attacco, "ho fiducia in Sanabria, dice Juric - ma il reparto deve cambiare andazzo perché in questa preparazione non ha avuto un rendimento sufficiente".