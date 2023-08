Juve, contro il Bologna per confermarsi

Lo scorso anno finì 3-0. Era l'ottava di campionato e la Juve aveva cominciato maluccio. Kostic, Vlahovic e Milik i protagonisti di un rotondo successo di fronte ad uno Stadium entusiasta. Un anno dopo le premesse sono diverse. La sfida di questo pomeriggio che arriva dopo il convincente debutto di Udine. Contro il Bologna la voglia di confermarsi.

"Guai a farsi prendere dall'entusiasmo" ha predicato mister Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Contro gli emiliani servirà umiltà e gamba. Quella che sembra aver ritrovato Chiesa che insegue il terzo gol in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A. Federico che Allegri metterà in campo di nuovo da seconda punta al fianco di Vlahovic, l'uomo che la tifoseria ha chiesto a gran voce rimanesse e che adesso non vuole far rimpiangere quel Lukaku destinato alla Roma.

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE

Perin prenderà il posto in porta dell'infortunato Szczęsny, mentre Fagioli è in vantaggio su Miretti per una maglia a centrocampo. Dove finalmente si dovrebbe rivedere a gara in corso anche Pogba. Sulle corsie esterne è ballottaggio: McKennie insidia Weah e Kostic vorrebbe scalzare Cambiaso. Allegri potrebbe sorprendere.