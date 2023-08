Juve e Toro, mosaici incompleti ma il mercato è ancora lungo

Poco più di quarantotto ore e poi il campionato inizierà la sua marcia. Un appuntamento al quale le torinesi arrivano con i buoni auspici di un pre campionato incoraggiante ma con un mosaico ancora da completare.

Le trattative in casa Juve

La Juve, dopo aver fatto cassa con le cessioni di Rovella, Zakaria, Pellegrini, De Winter è a un passo dal chiudere l'accordo con il Sassuolo per Domenico Berardi, giocatore in passato più volte accostato ai bianconeri e in grado di aumentare le possibilità di scelta in attacco per Massimiliano Allegri. Proprio intorno alla linea offensiva continuano a ruotare buona parte dei dubbi dei bianconeri con i destini di Vlahovic e Chiesa sempre in bilico, anche se più passano i giorni, più una partenza di uno due gioielli è meno probabile.

Lazaro a un passo dal Toro

Il Toro invece, dopo aver presentato Vlasic, sta per ufficializzare l'acquisto di Valentino Lazaro, candidato a raccogliere l'eredità di Singo volato al Monaco. Anche Juric attende l'ultimo tassello per la linea avanzata, con il nome di Praet che è tornato di grande attualità. Affari dei quali di parlerà dopo la prima di campionato con i bianconeri che a Udine proporranno probabilmente Vlahovic e Chiesa in attacco, mentre i granata, nel debutto casalingo contro il Cagliari di lunedì, presenteranno un undici probabilmente non molto diverso da quello visto in Coppa Italia contro la Feralpi.