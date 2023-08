Juve, il giallo del malore di Allegri. Il club: "Solo stanchezza"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Paola Messina





Prova a sdrammatizzare il vice allenatore della Juve, Marco Landucci. Troppa tensione al fischio finale e così Massimiliano Allegri non si presenta in conferenza stampa. "E' stanco, si è preferito lasciarlo tranquillo", precisano dallo staff. E a giudicare dalle urla che si sentono dallo spogliatoio bianconero a fine gara, Allegri tranquillo non lo è proprio.

Meglio il Bologna

C'è da capirlo. La Juve stecca il debutto stagionale allo Stadium in una gara - sulla carta - alla portata. E' il Bologna di Thiago Motta a imporsi nel primo tempo e a passare - meritatamente - in vantaggio con Ferguson, bravo a sfruttare l'assist di un ottimo Zirkzee. La reazione è in un tiro deviato di Weah, unico tentativo di un primo tempo che finisce tra i fischi dei 38mila paganti.

La fame di Dusan, l'ira di Motta

Nella seconda frazione la Juve cambia piglio. Grazie soprattutto alla fame di Vlahovic. Il suo primo gol in girata viene annullato per un fuorigioco millimetrico di Rabiot. Il secondo è regolare e da manuale: colpo di testa schiacciato nell'angolino su un gran gross di Iling jr. Azione partita da un altro cambio di lusso, Pogba. E' l'1 a 1. Una decina di minuti prima l'episodio da moviola della gara: proprio Iling jr, appena entrato, atterra in area Ndoye, l'arbitro Di Bello lascia correre. E non va al var a controllare tra le proteste della panchina del Bologna.