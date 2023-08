Juventus-Bologna 1-1, gli highlights. Vlahovic salva i bianconeri sul finale

servizio di Davide Lessi

montaggio di Andrea Volpe



Contro il Bologna una Juve grigia, lontana parente di quella di Udine (vedi qui sopra gli highlithts). In Friuli squadra “moderna” e aggressiva. A Torino un undici che non riesce a esprimersi. Merito della squadra di Motta capace di andare più volte vicino al raddoppio. A dieci minuti dal termine, è Vlahovic a trovare il gol che salva il debutto stagionale.



Solo un acuto di Weah nel primo tempo

Con ordine. A Torino curva degli ospiti deserta, appena 161 tifosi, per una protesta dei gruppi organizzati contro il prezzo del biglietto, considerato troppo alto. Inizia piano la Juve. Passano i minuti e il Bologna prende coraggio: al 24esimo è Ferguson a gelare i 38mila spettatori. La reazione è in un tiro deviato di Weah, unico tentativo di un primo tempo che finisce tra i fischi.

Var protagonista

Nella seconda frazione la Juve cambia piglio. Al 52esimo è Vlahovic a pareggiare al volo, ma l’arbitro Di Bello richiamato dal Var annulla per fuorigioco di Rabiot. Var che non interviene - scatenando le proteste rossoblù - sulla spinta di Iling jr su Ndoye. È proprio il britannico, subentrato con Pogba, a essere protagonista nell’azione decisiva. Vlahovic di testa non perdona. Finisce 1 a 1. A fine gara Allegri non si presenta in conferenza stampa e manda il suo vice Landucci. "Un piccolo malore" fanno sapere dallo staff. Ma qualcuno racconta di urla provenienti dallo spogliatoio bianconero. Dall'euforia di Udine ai litigi, è un attimo.