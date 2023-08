Juve, Allegri tiene tutti sulla corda: "Brutto secondo tempo"

“Buon primo tempo, ma il secondo tempo se ci mettiamo tutti indietro non va bene. Dobbiamo lavorare su questo”. Camaleontico e incontentabile. Massimiliano Allegri: resta concentrato dopo l'inizio promettente di Udine. Un 3 a 0 in trasferta che impressiona per risultato ma, soprattutto, per gioco. Addio corto muso: Juve tutto pressing, gioventù e gioco di prima. Dalla pressione, immediata, forse inaspettata, nasce l'errore della difesa dell'Udinese che porta Chiesa a rompere il ghiaccio.

La macchina funziona

La difesa a 3 con due giocatori che nascono terzini, Danilo e Alex Sandro, migliora la costruzione dal basso. Il rigore procurato da Alex Sandro non è casuale. Vlahovic, dal dischetto, ringrazia. Ma è tutta la catena di sinistra a funzionare a meraviglia, con un Chiesa devastante e Cambiaso migliore in campo. Bravo ad accentrarsi e a supportare Chiesa quando si defila. Il secondo tempo riporta però tutti coi piedi per terra: Juve fin troppo guardinga, ma il caldo e la prima di campionato fungono da attenuanti. Weah, poco brillante, sostituito da un pimpante McKennie come ala destra. Debutto e primi numeri per Yildiz. La Juve, quest'anno, c'è.