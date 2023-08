La bottega dei servizi

Una bottega che diventi il centro del paese, per tenerlo vivo erogando servizi. Questo il senso dell'iniziativa della Regione Piemonte "botteghe dei servizi". Con uno stanziamento di oltre tre milioni e mezzo si aiutano i piccoli negozi a reinventarsi unendo la vocazione commerciale a servizi utili alla cittadinanza. Siamo stati nel cuore della Val Soana a Campiglia.

Sono 107 le piccole attività montane che hanno ricevuto i finanziamenti. 36.900 euro quelli che hanno permesso ad Ivo Chabod e suo moglie di riaprire il negozio della nonna Piera.

Una bottega che diventa punto di riferimento per la comunità locale e per i numerosi turisti che visitano la valle. Iniziativa concreta per tenere vivi i comuni più marginali

